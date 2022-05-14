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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697628/النائب-ضياء-داود-يقترح-منح-الجنسية-المصرية-للشهيدة-شيرين-أبو-عاقلة

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

دوت الخليج

النائب ضياء داود يقترح منح الجنسية المصرية للشهيدة شيرين أبو عاقلة

وقال داود، في بيانه:ارتكبت سلطات الاحتلال الصهيوني جريمة لا تقل بشاعة عن آلاف الجرائم التى إرتكبتها طوال عقود ضد الشعب العربي الفلسطيني و الشعب العربى باختلاف جبهات المقاومة، فى ظل صمت و تواطئ و تستر دولى، لم يساعده سوى خذلانا و خضوعا عربيا، وهي اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف: لكن ربما تأتى بعض الجرائم الصهيونية كجريمة اغتيال شيرين عمدا ثم الاعتداء على جنازتها كجريمة لا أخلاقية غير مسبوقة، موقظة و لو بشكل مؤقت للضمير العربى و الإنسانى و الدولى.

وتابع عضو مجلس النواب: الأمر الذى أطالب معه مصر الوطن و القيادة بدراسة منح الجنسية المصرية لإسم الصحفية الفلسطينة الشهيدة شيرين أبوعاقلة بأثر رجعي سابق على وفاتها كإجراء استثنائى، و مطالبة الخارجية المصرية للتنسيق مع جامعة الدول العربية لاتخاذ قرار مماثل من باقى الدول العربية، و ليتخذ قرار بتحريك الدعوى الجنائية ضد سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية .

و استكمل داود: أننى كنائب و محام مصرى مستعد للمشاركة فى أى عمل يطلب منى فى ذلك، ستظل روح شيرين تؤرق مضاجعهم حتى بعد موتها .