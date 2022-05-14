انت الان تتابع تفاصيل خبر «يهدد السلم الاجتماعي».. تحرك عاجل بالبرلمان لمواجهة ظاهرة المستريح.. وبكري يطالب استدعاء رئيس الوزراء حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697626/يهدد-السلم-الاجتماعي-تحرك-عاجل-بالبرلمان-لمواجهة-ظاهرة-المستريح-وبكري-يطالب-استدعاء-رئيس-الوزراء

تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه الي رئيس الوزراء، بشأن تحمل الحكومة مسئولية عمليات النصب التي حدثت تجاه الموطنين من بعض المواطنين الذي يطلق عليهم ما يسمي بـ " المستريح "في أسوان وبعض مناطق الصعيد .

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وأكد بكري في بيانه العاجل، إن العديد من مراكز ومدن أسوان المختلفة شهدت خلال الايام الماضية العديد من الأحداث التي كشفت عن عمليات نصب جرت علي الموطنين عبر ما يسمي بالمستريح، والذين انتشروا في العديد من المناطق وقاموا بشراء المواشي والسيارات من المواطنين بأسعار مضاعفة وفى وقت السداد تهربوا من آلاف المواطنين الذين قاموا بالنصب عليهم .

تحرك عاجل بالبرلمان لمواجهة ظاهرة المستريح

وأشار بكري، إلي أن ذلك تسبب في وجود مشاحنات مختلفة وأزمات بين المواطنين لافتا الي أن علميات النصب تجري بشكل علني منذ 6 أشهر وأمام أعين الجهات المسئولة، ولم يحرك أحدًا ساكنا الأمر الذي ادي الي تفاقم المشكلة وحدوث اعمال عنف الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي .

وطالب عضو مجلس النواب، في بيانه العاجل الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في أقرب جلسة وذلك لمعرفة أبعاد هذه الأحداث.