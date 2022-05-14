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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697622/من-هو-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-رئيس-دولة-الإمارات-الجديد

محمد بن زايد آل نهيان، الابن الثالث للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات، والرئيس الحالي لدولة الإمارات بعد وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة.

دوت الخليج

من هو محمد بن زايد آل نهيان السيرة الذاتية

ولد في مدينة العين عام 1961، اسمه بالكامل «محمد بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح بن ياس»، والدته هي الشيخة فاطمة بنت مبارك.

ووفقًا لما ذكره الديوان الملكي، فهو متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ولديه 4 أولاد وخمس بنات.

مسيرته التعليمية

أتم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سنواته الدراسية بين مدينتي العين وأبو ظبي، والمملكة المتحدة البريطانية، حيث تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة عام 1979، حيث تدرب هناك على سلاح المدرعات والطيران العامودي والتكتيكي والقوات المظلية، وانضم بعد ذلك إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة.

مسيرته المهنية

شغل عدة مناصب في القوات المسلحة الإماراتية، بداية من ضابط في الحرس الأميري – قوات النخبة في دولة الإمارات- حتى طيار في القوات الجوية.

تدرج في عدة مناصب حتى تولى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في عام 2005، حيث تولى منصبي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، ونائب رئيس أركان القوات المسحلة، حتى أصبح رئيسًا للقوات المسلحة في عام 1993، وبعدها تقلت رتبة الفريق.

كما شغل عدة مناصب سياسية وتشريعية واقتصادية، بجانب جهوده في تعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبو ظبي، وفقًا لأفضل المستويات والمعايير الدولية، حيث عمل منذ توليه رئاسة مجلس أبو ظبي للتعليم على إقامة شراكات مع المؤسسات التعليمة العالمية، وإقامة العديد من تلك المراكز في أبو ظبي.

مساهماته العسكرية

ساهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تطزير القوات المسلحة الإماراتية، من حيث التخطيط الاستراتيجي والهيكل التنظيمي وتعزيز القوات الدفاعية للدولة، والتي ساهمت في جعل القوات المسحلة الإماراتية مؤسسة رائدة تحظى بإشادات الكثير من المؤسسات العسكرية الدولية.

مواقفه الدولية والإنسانية

أسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام والوقوف ضد أفكار التطرف والتشدد، والمساهمة في العديد من المبادرات منها وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2019، والتي أصبحت يومًا عالميًا يتم الاحتفال به كل عام.

الأوسمة التي حاز عليها

حصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على العديد من الشهادات والأوسمة من دولة الإمارات والعديد من الدول بما في ذلك سلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية، والمملكة المغربية، وماليزيا، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وايطاليا، واسبانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، وكوسوفو، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.

ومن ضمن هذه الجوائز، جائزة «رجل الدولة الباحث»، الذي حصل عليها من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نوفمبر الماضي.