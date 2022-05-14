جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2022/2021

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697621/جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-موسم-20222021

تلقي نادي الزمالك في أخر مواجهة في الدوري الممتاز خسارة ضد نظيره ، من إنبي في المباراة الأخيرة من الدوري، ولكن مازال يتصدر أحمد سيد"زيزو" صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدف.

ويصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 11 هدف.

جوب مابولو لاعب الاتحاد 9 أهداف.

مروان حمدي لاعب سموحة 8 أهداف.

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 7 أهداف.

جون إيبوكا لاعب إنبي 7 أهداف.

خالد قمر لاعب الجونة 6 أهداف.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.