إصابة 7أشخاص علي طريق الصحراوي بسوهاج

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دوت الخليج

تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز المنشاة بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .

سيارة ميكروباص

بالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص “[ إتجاه القاهرة] قيادة المدعو ” الأمير، ع “45 سنة سائق ، ويقيم الجيزة ، أختلت عجلة القياده بيده واصطدم بسيارة أجرة ” [ إتجاه البلينا] قيادة المدعو ” منصور، ع” 52 سنة سائق، ويقيم دائرة مركز البلينا . نتج عن الحادث إصابة كل من :- 1-” أحمد ،ع ” 26 سنة عامل، ويقيم مركز المنشاة ” كدمه بالكتف الأيسر “. 2-” أحمد، ف” 25 سنة عامل ،ويقيم مركز المنشاة ” إشتباه كسر بالذراع الأيمن “. 3- “صابرين، ح ” 25 سنة ربة منزل ” سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” . 4- نجلتها ” يسر ،س” 7 سنوات طفلة ” جروح قطعية بالوجه والساعد الأيسر ” ويقيمان الجيزة [ من مستقلي السيارة الأولي ] . 5- “حسنية، ع ” 56سنة ربة منزل ” سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” . 6- “ساميه، ع ” 59سنة ربة منزل “سحجات وكدمات متفرقة بالجسم “. 7-” مصطفي، م ” 32سنة عامل ” سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” ويقيمون مركز البلينا [ من مستقلي السيارة الثانية ] .

حيث تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، افادوا بمضمون ما تقدم .