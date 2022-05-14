إصابة 7أشخاص علي طريق الصحراوي بسوهاج

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - إصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج وعلي الفور تم نقل المصابين للمستشفي.
دوت الخليج
تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز المنشاة بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .
سيارة ميكروباص
بالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص “[ إتجاه القاهرة] قيادة المدعو ” الأمير، ع “45 سنة سائق ، ويقيم الجيزة ، أختلت عجلة القياده بيده واصطدم بسيارة أجرة ” [ إتجاه البلينا] قيادة المدعو ” منصور، ع” 52 سنة سائق، ويقيم دائرة مركز البلينا . نتج عن الحادث إصابة كل من :- 1-” أحمد ،ع ” 26 سنة عامل، ويقيم مركز المنشاة ” كدمه بالكتف الأيسر “. 2-” أحمد، ف” 25 سنة عامل ،ويقيم مركز المنشاة ” إشتباه كسر بالذراع الأيمن “. 3- “صابرين، ح ” 25 سنة ربة منزل ” سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” . 4- نجلتها ” يسر ،س” 7 سنوات طفلة ” جروح قطعية بالوجه والساعد الأيسر ” ويقيمان الجيزة [ من مستقلي السيارة الأولي ] . 5- “حسنية، ع ” 56سنة ربة منزل ” سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” . 6- “ساميه، ع ” 59سنة ربة منزل “سحجات وكدمات متفرقة بالجسم “. 7-” مصطفي، م ” 32سنة عامل ” سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” ويقيمون مركز البلينا [ من مستقلي السيارة الثانية ] .
حيث تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، افادوا بمضمون ما تقدم .
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