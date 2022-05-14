رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:25 صباحاً - عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى القاهرة بعد الزيارة التي قام بها إلى العاصمة التونسية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.

وكانت السيدة/ نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، قد ودعت الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار تونس قرطاج، مساء الجمعة، في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيرته التونسية، أعمال الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة رئيسة الحكومة التونسية فى افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك.

وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.