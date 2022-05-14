سعفان: 132.8 مليون جنيه من صندوق التدريب للإنفاق علي العملية التدريبية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:25 صباحاً - ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان ، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، بديوان عام الوزارة ، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الاتحادات العمالية ، وممثلي وزارات التعاون الدولى والتضامن الإجتماعي وقطاع الأعمال العام والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية .

ناقش المجلس الموضوعات المعروضة علي جدول أعماله ، ومنها نشاط الصندوق خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس 2022 والأوضاع المالية للصندوق، وكذا موقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني ، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخرى ، وقد تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 132.8 مليون جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية .

فى مستهل الإجتماع ، رحب وزير القوى العاملة ، بالحضور ، مؤكدا أهمية دور الصندوق فى تطوير ودعم العملية التدريبية فى مختلف قطاعات العمل على مستوي الجمهورية ، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا الأمر.

وأشار الوزير ، إلى أن المشرع الذي قدم فكرة إنشاء الصندوق ، يتمتع ببعد نظر ورؤية مستقبلية محسوبة لأعمال ودور مثل هذا الصندوق في تقديم الدعم والمساعدة لمنشآت المجتمع سواء الخاصة أو الإستثمارية ، وتنفيذ خطط الدولة نحو تحقيق أهداف جديدة للتنمية بفكرة التدريب من أجل التشغيل.

وأشار الوزير إلي أن عملية التدريب فى الماضي لم يكن لدى المواطنين علما مردودها وأثرها على تطوير مهارات الشباب ، وبالتالى تم تطوير وتحديث كل مراكز التدريب المهني من حيث البنية الأساسية وبرامج التدريب واستحداث نظم عمل جديدة من أجل تشجيع الشباب على الالتحاق بالتدريب.

كما تم التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في التدريب على مهنة التفصيل فى الإسماعيلية حققت نجاحاً باهراً يقوم المركز بعمل دورات مدتها 15 يوماً يلتحق بكل دورة 40 متدرباً ،عند انتهاء فترات التدريب يلتحقوا بالعمل فى الشركة ، مؤكدا ضرورة تعميم مثل هذه التجارب فى المحافظات وقطاعات العمل المختلفة .

وشدد الوزير علي ضرورة تحقيق الشراكة بين مراكز التدريب وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات ، فى إعداد الدورات التدريبية وتنفيذها على أرض الواقع ، حتى تكون مراكز التدريب فرصة جيدة لإيجاد فرصة عمل ، وكذلك الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة لتكون سبيل لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل بالتعاون بين الجهات المختصة .

من جانبها قدمت الدكتورة يمن محمد حافظ من عضو مجلس إدارة الصندوق والخبيرة في هذا المجال ، الشكر والتقدير للوزير على الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير عملية التدريب المهني بالمحافظات ، والاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً فى جميع خطط التدريب المنفذة ، مؤكدة أن دور الصندوق يتعاظم فى الفترات المقبلة خاصة فى ظل التوجه نحو المكون المحلي للصناعة وبالتالى لابد من دراسة حالة كل منطقة جغرافية وظروف العمل بها لتوفير برامج تدريبية متلائمة مع احتياجات تلك المناطق بالإضافة إلى أعمال المتابعة والتقييم .

بدوره قدم محمد عبد السلام ممثل إتحاد الصناعات المصرية بمجلس إدارة الصندوق ، الشكر للوزير على الجهود المبذولة والملموسة في قطاعات التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب ، مضيفاً أن هناك فى الفترة الحالية فى ظل الأزمة العالمية توجه عام نحو فتح الباب أمام المستثمرين فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة وهناك العديد من الشركات الراغبة فى الاستثمار داخل الدولة للعمل فى تلك الصناعة مما يدعو إلى استمرار عمليات التدريب عليها من أجل تغطية كل تلك المشروعات التى سيتم تنفيذها بعمالة مدربة ومؤهلة.