وزير التنمية يلتقى ممثلى أكبر الشركات العاملة فى تصنيع سيارات القمامة

جدة - نرمين السيد - وكذا ممثلى شركة CPG أحد أكبر الشركات العاملة فى مجال تصنيع سيارات جمع القمامة بالشوارع وخطوط معالجة وتدوير جميع أنواع المخلفات وخاصة البلدية منها ولها مشروعات عديدة حول العالم وخاصة بعض الدول العربية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية دور القطاع الخاص المصرى فى عمليات التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال المخلفات، وأشار إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات دولية بين الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال ونظيراتها فى مختلف دول العالم، والتى حققت طفرة كبيرة فى قطاع المخلفات خاصة فى عمليات الإعداد لتخطيط المشروعات وتنفيذها وأحدث طرق جمع القمامة ونظافة الشوارع والسيارات والمعدات والآلات وأدوات وملابس العاملين فى منظومة النظافة وأحدث أنواع صناديق القمامة.

ومن جانبه رحب ممثلى شركة CPG بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى فى مجال المخلفات واستعدادها بالتنسيق لإقامة شراكات ناجحة خاصة فى ظل الاهتمام الذى يوليه الجانب المصرى.

كما قام محمود شعراوى بزيارة المعرض الدولى للمخلفات "إكسبو 2022" وتفقد أجنحة الشركات العارضة ومن بينها شركات أمريكية أوروبية واسترالية ونيوزيلندية متخصصة فى التكنولوجيا والحلول المتكاملة لإدارة منظومة المخلفات بأنواعها وكذا السيارات و المركبات والمعدات المتخصصة.

وأثناء تفقد الوزير للمعرض أطلع على بعض التكنولوجيات الخاصة بعمليات المعالجة للمخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوى وإدارة المصانع بطريقة آلية وكذا الشركات العاملة فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة.