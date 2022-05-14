توريد 17 ألفا و683 طنا و590 كيلو قمح بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن لجان استقبال القمح المحلى استقبلت حتى الآن أقماحا محلية منذ بداية التوريد بإجمالى 17 ألفا و683 طنا و590 كيلو طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.





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