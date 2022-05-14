وقال رئيس الجمعية المصرية للفيزياء النووية الدكتور ناصف قمصان - فى تصريح اليوم السبت - "إن المؤتمر سيناقش عدة محاور أبرزها: فيزياء الطاقات المنخفضة والمتوسطة، الفيزياء الحرارية النووية، فيزياء الطاقات العالية والجسيمات، الفيزياء النسبوية والكمية، النماذج والتراكيب النووية، النمذجة الحسابية، فيزياء النيوترونات والمعجلات، فيزياء الإشعاع وتطبيقاتها، فيزياء الفلك النووية، واستخدامات المفاعلات والمعجلات.
ومن المقرر أن يشارك حوالى 30 باحثا وخبيرا من مصر والدول العربية والأجنبية فى المؤتمر الذى بدأ أولى دوراته فى عام 1997، وقد اكتسب هذا المؤتمر مكانة دولية وعلمية متميزة نظرا لتميز أبحاثه ومستواه العلمى والمشاركة الدولية فيه وكذلك التقييم العلمى المتخصص للأبحاث العلمية للمؤتمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق مؤتمر الفيزياء النووية والجسيمية بمدينة شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.