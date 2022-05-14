غدا.. انطلاق مؤتمر الفيزياء النووية والجسيمية بمدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تنظم الجمعية المصرية للفيزياء النووية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، المؤتمر الـ(12) للفيزياء النووية والجسيمية (نوباك 12) فى الفترة من 15 إلى 18 مايو الجارى بمدينة شرم الشيخ.





وقال رئيس الجمعية المصرية للفيزياء النووية الدكتور ناصف قمصان - فى تصريح اليوم السبت - "إن المؤتمر سيناقش عدة محاور أبرزها: فيزياء الطاقات المنخفضة والمتوسطة، الفيزياء الحرارية النووية، فيزياء الطاقات العالية والجسيمات، الفيزياء النسبوية والكمية، النماذج والتراكيب النووية، النمذجة الحسابية، فيزياء النيوترونات والمعجلات، فيزياء الإشعاع وتطبيقاتها، فيزياء الفلك النووية، واستخدامات المفاعلات والمعجلات.

ومن المقرر أن يشارك حوالى 30 باحثا وخبيرا من مصر والدول العربية والأجنبية فى المؤتمر الذى بدأ أولى دوراته فى عام 1997، وقد اكتسب هذا المؤتمر مكانة دولية وعلمية متميزة نظرا لتميز أبحاثه ومستواه العلمى والمشاركة الدولية فيه وكذلك التقييم العلمى المتخصص للأبحاث العلمية للمؤتمر.