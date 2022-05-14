رئيس جامعة الأزهر: الإنسانية فقدت رائدا من روادها بوفاة الشيخ خليفة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن الإنسانية فقدت أمس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى كان رائدا من روادها الذين قدموا جهودا كبيرة فى خدمة الدين والوطن والأمة والعالم أجمع، مشيرا إلى أنه شارك فى نهضة الإمارات، وكان نموذجا فريدا فى العمل الإنسانى.





وقال المحرصاوى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن دولة الإمارات كان لها إسهامات عالمية فى نشر التسامح والتعايش وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الأديان وغرس قيمة الأخوة الإنسانية خلال عهد الشيخ خليفة بن زايد، مشيرا إلى دور الإمارات فى توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" عام 2019 من أجل السلام العالمى والعيش المشترك والذى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس. ولفت إلى جهود دولة الإمارات بالتعاون مع الأزهر الشريف فى ترسيخ التعايش والتآخى بين البشر وسبل تعزيزه عالميا، والتصدى للتطرف الفكرى وتعزيز العلاقات الإنسانية واحترام الآخر. وأوضح أن التسامح من القيم الراسخة فى الإمارات حكومة وشعبا، لذلك كان اختيار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2019 عاما للتسامح، وذلك من أجل المساهمة فى تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب فى المجتمع من خلال التركيز على هذه القيم، وتعزيز خطاب التسامح، وتقبل الآخر.

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