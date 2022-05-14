شعراوى: نسعى للاستفادة من الخبرات الدولية فى «المخلفات الصلبة»

جدة - نرمين السيد - شارك محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى لإدارة المخلفات، والذى عقد فى مركز المؤتمر الدولى بمدينة (لاس فيجاس) بالولايات المتحدة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضى، وضم الوفد المرافق للوزير رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات الوزارة.





وشارك فى المؤتمر والمعرض عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمراكز البحثية والجهات الحكومية العاملة فى مجال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف أنواعها من جميع دول العالم، كما ضم الوفد المصرى المشارك فى الفعاليات عدد من ممثلى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال المخلفات من بينها شركات "انفيروماستر" و "انفيرون أدبت" و "ايكارو".

ومن جانبه أكد محمود شعراوى، سعى الحكومة للاستفادة من أحدث التكنولوجيات والتجارب والخبرات الدولية فى مجال إدارة المخلفات فى إطار تنفيذ المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المحافظات المصرية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المشاركة المصرية فى فعاليات وورش عمل المؤتمر والمعرض تضمنت الوقوف على آخر ما وصلت إليه دول العالم فى هذا المجال الحيوى والمهم للدولة المصرية والتعرف على قصص النجاح المختلفة بكافة أركان وعناصر المخلفات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه تم أيضاً خلال المؤتمر والمعرض مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة من جانب المشاركين منها الإدارة الخاصة بالمخلفات من منظور اقتصادى، وتدوير المخلفات الخاصة بالطعام والأنواع المختلفة للأغذية وتدوير البلاستيك والابتكارات فى صناعة "الكومبوست" وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من المخلفات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى توعية المواطنين لتغيير سلوكهم فى هذا المجال.

وأضاف أنه تم الاطلاع على آخر المستجدات فى ملف الحد من التغيرات المناخية السلبية والانبعاثات الخاصة بالمخلفات بمختلف أنواعها فى إطار اهتمام الدولة خلال الفترة الحالية بالإعداد لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى أحدث الطرق والابتكارات فى عملية تدوير المخلفات وحساب التكلفة لها والمدافن الصحية الآمنة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوفد المصرى شارك فى عدد من فعاليات المعرض والذى يتضمن عرض أحدث ما تم التوصل إليه على مستوى العالم فيما يخص المعدات والسيارات والآلات وخطوط الإنتاج والأدوات التى يتم استخدامها فى مجال المخلفات بداية من الجمع ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمعالجة وخلايا الدفن الصحى الآمن ونظام التتبع والرقابة وحساب التكلفة والعائد الاقتصادى من المخلفات، وكذا الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة فى المنظومة وكيفية ربط كل العاملين والمهتمين بمجال المخلفات ودعمهم؛ لنجاح أى منظومة سيتم تطبيقها على أرض الواقع وتهيئة المناخ الملائم لتجارب تحويل المخلفات إلى فرص استثمارية وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل والحصول على بيئة نظيفة للحفاظ.