ترتيب الدوري الإسباني موسم 2022/2021

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - حقق فريق ريال مدريد الفوز أمام فريق إشبيلية بنتيجة 2/3 ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث سيطر الملكي علي المباراة فى الدقائق الأخيرة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد 84 نقطة

برشلونة 72 نقطة

أتلتيكومدريد 67 نقطة

إشبيلية 66 نقاط

ريال بتيس 61 نقطة

ريال سوسيداد 59 نقطة

فياريال 56 نقطة

أتلتيك بيلباو 52 نقطة

أوساسونا 47 نقطة

فالنسيا 44 نقاط

سلتا فيجو 43 نقطة

رايو فاليكانو 42 نقطة

إسبانيول 40 نقاط

إلتشيه 39 نقط

خيتافي 38 نقاط

غرناطة 37 نقاط

قادش 35 نقطة

ماوركا 33 نقاط

ألافيس 31 نقطة

ليفانتي 29 نقطة.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.