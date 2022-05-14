انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أيام من عرضه.. مسلسل الآنسة فرح 5 يدخل قائمة الأعلى مشاهدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /697574/بعد-أيام-من-عرضه-مسلسل-الآنسة-فرح-5-يدخل-قائمة-الأعلى-مشاهدة

يواصل مسلسل الآنسة فرح 5 في تحقيق نجاحا كبيرًا منذ بدء عرضه بداية الأسبوع الماضي حيث ينضم لـ قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد الرقمية التي يعرض عليها العمل بجانب عرضه عبر شاشة قناة MBC 4 الفضائية.

دوت الخليج يرصد دخول مسلسل الآنسة فرح 5 قائمة الأعلى مشاهدة

مسلسل الآنسة فرح 5

يدخل مسلسل الآنسة فرح 5 الذي يعرض عبر شاشة قناة MBC 4 الفضائية ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد بعد طرحه بأيام، حيث احتل المركز الرابع وذلك بعد مسلسل راجعين الذي يتصدر القائمة.

بينما يأتي مسلسل اللعبة في المركز الثاني والمركز الثالث من نصيب مسلسل بطلوع الروح وتدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل الآنسة فرح حول عودة طارق وهو الفنان محمد كيلاني بعد أن ظن الجميع أنه مات بشكل مفاجيء.

وتغيرت وانقلبت حياة فرح وهي الفنانة أسماء أبو اليزيد رأسًا على عقب حيث كانت على وشك الزواج من شادي وهو الفنان أحمد مجدي لتعيش حياة مستقرة، وتأتي الأحداث في إطار الكوميديا والإثارة والغموض.

مواعيد عرض مسلسل الآنسة فرح 5

ويضم مسلسل الآنسة فرح الجزء الخامس في بطولته عدد من النجوم بجانب أسماء أبو اليزيد وهم رانيا يوسف ومحمد كيلاني وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز ومريم الخشت وآخرين والعمل إنتاج سالي والي وإخراج تامر فرج.

ويعرض المسلسل يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت جرينتش، والسابعة بتوقيت الجزائر، وفي تمام الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءاً بتوقيت السعودية بينما يأتي الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات، عبر شاشة قناة MBC 4 الفضائية بجانب عرضه يوميا عبر منصة شاهد حيث تطرح الحلقة الجديدة قبل يوم من عرضها على شاشة التلفزيون.

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يشار أن مسلسل الآنسة فرح يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي «Jane the virgin» وهو واحد من المسلسلات صاحبة المواسم الكثيرة، ويعد المسلسل العربي أول عمل جديد وحصري يعرض بعد انتهاء الماراثون الرمضاني لعام 2022.