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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /697576/بـ10-محافظات-الصحة-تطلق-10-قوافل-طبية-اليوم

تستعد وزارة الصحة والسكان؛ لإطلاق 10 قوافل طبية، اليوم السبت، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين في 10 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تحت شعار «100 مليون صحة».

دوت الخليج

القوافل الطبية بالمحافظات

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منوشر لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق 10 قوافل طبية على مدار يومي السبت 14 مايو والأحد 15 مايو في 10 محافظات هم: «القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – الوادي الجديد – المنوفية – بني سويف – سوهاج - الأقصر – البحر الأحمر – أسيوط»، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين بالقرى النائية الاكثر احتياجًا والتي تعاني من نقص في الخدمات الطبية.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل

وتقدم وزارة الصحة، خدماتها الطبية في التخصصات التالية: «الباطنة – الأنف والأذن – الجراحة – الرمد الأسنان – العظام – الجلدية – نساء وولادة – الأطفال – القلب» بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الأشعة والتحاليل، كما توفر صيدلية مجانية داخل قوافلها لصرف العلاج بالمجان.

أماكن تواجد القوافل الطبية اليوم

وتتواجد القوافل الطبية، اليوم السبت، في 10 محافظات بالمناطق التالية:

- الكوامل بحري، مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

- أبو دنقاش مركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

-الجديدة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

-المسعودي مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط

- العالمية مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

- المنشية الصغرى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

- نجع العرب مركز أرمنت بمحافظة الأقصر.

- الأنصار مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

-سرارة – أبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

- اسطنها مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

الخط الساخن لوزارة الصحة

توفر وزراة الصحة والسكان، للمواطنين، عدة خدمات ومبادرات أخرى، كما تسعى لرفع الوعي بالعديد من الأمراض وكيفية الوقاية منها، وتقديم عدة نصائح للحفاظ على صحة أفضل عبر صفحتها الرسمية. وخدمة الاستفسار عن طريق الخط الساخن، لمن يرغب بمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن المبادرة على رقم 15335، أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،