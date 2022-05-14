طالبة مصرية تفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه من جامعة لويزفيل

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تعمل هبة قنديل مدرسا مساعدا بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، وحصلت على بعثة خارجية عام 2016 لدراسة الدكتوراه فى كلية الهندسة بجامعة لويزفيل الأمريكية، والتحقت بمعمل التصوير الحيوى ونفذت فيه مشروعها الذى يهدف إلى إتاحة فرص التشخيص المبكر لضغط الدم المرتفع فى مراحل المرض المبكرة، وقبل أن يتسبب فى التداعيات الخطيرة المرتبطة بالمرض، مثل الفشل الكلوى والأزمات القلبية والسكتات الدماغية وفقدان الذاكرة وغيرها، وذلك عن طريق المتابعة المستمرة للتغيرات التى تحدث فى شبكة الأوعية الدموية فى مخ الإنسان.

ونشرت الطالبة وفريق العمل بمعمل التصوير الحيوى 18 مقالة بحثية فى هذا المشروع، بعدد من المؤتمرات والمجلات المتميزة ذات معامل التأثير المرتفع.