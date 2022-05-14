نعى السيسى للشيخ خليفة أبرز ما جاء فى الصحف 

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "مصر تنعى الشيخ خليفة بن زايد.. وتعلن الحداد 3 أيام"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة فى المنطقة والعالم.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس كتب - فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" - "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة فى منطقتنا والعالم".

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله، إن الرئيس السيسى أعلن حالة الحداد العام فى مصر لثلاثة أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بدءا من أمس، كما نعت رئاسة الجمهورية الشيخ خليفة، الذى وهب حياته لبلاده، ومد أيادى الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون للأمتين العربية والإسلامية.

وفى شأن آخر، أشارت "الأهرام" إلى أن وزير النقل كامل الوزير، كشف عن شراكات جادة بين الدولة، والقطاع الخاص، بهدف استعادة قوة الأسطول التجارى المصرى، واستغلال إمكانات البنية التحتية الحالية للدولة، لبناء وتطوير وصيانة، كل الوحدات البحرية، لخدمة الموانئ المصرية.

وأوضح أن إنشاء وتشغيل خطوط ملاحية يستهدف خدمة وطموحات الدولة المصرية، بإنشاء أسطول مصرى قوى، يحقق مستهدفاتها للتصدير، وبناء الثقة فى الصناعة المصرية.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أعلن عن إقامة النقابة، لقاء تأبين للشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضى المحتلة، والتى اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلى أثناء ممارسة مهام عملها الصحفى وذلك الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 7 مساء.

وأوضحت الصحيفة أنه أقيم أمس مراسم تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بكنيسة الروم الكاثوليك فى باب الخليل بالبلدة القديمة فى القدس الشرقية.‬

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال اعتدت على موكب تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة أمام المستشفى الفرنسى بالقدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى، إضافة إلى الاعتداء بالهروات على المشيعين، كما أجبرت قوات الاحتلال المشيعين على إدخال الجثمان داخل مركبة نقل الموتى، ومنعهم من اللحاق بها، ولاحقت كل من حاول الوصول إلى موكب تشييع الجثمان.

وأضافت أنه قبيل تشييع الجثمان، منعت شرطة الاحتلال تعليق صور "أبو عاقلة" أمام الكنيسة، واللافتات التى تندد بجريمة اغتيالها، وهددت باعتقال من يردد هتافات معادية للاحتلال ويرفع العلم الفلسطينى، كما قامت بفرض مخالفات كيدية بحق الفلسطينيين الموجودين الذين قدموا لتشييع جثمان الشهيدة، ونصبت حاجزا على الشارع المؤدى إلى المستشفى. ‬

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لإنشاء مشروعات الهيدروجنى الأخضر والأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة مع شركات عالمية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى تموين السفن أو التصدير لتكون السخنة مركزا إقليميا رائدا فى هذه الصناعات وتم التوقيع خلال شهور مارس وأبريل ومايو 2022.

وأضافت الصحيفة، أن استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة تصل لأكثر من 10 مليارات دولار، كما تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات فى مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، ويتم الاستعداد حاليا لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة فى توفير الزيت فى جميع الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت أن المركز الإعلامى أشار إلى أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لوجود أزمة فى توفير الزيت، فى أى من الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وشددت على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعى ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجى من الزيت وكافة السلع.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ترأس جانبا من الجلسة الثالثة للاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ المنعقد فى كوبنهاجن، والتى تتناول خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الوزير شكرى أشار خلال الجلسة إلى ما تم التوافق عليه فى الدورة الأخيرة بجالسجو من مراجعة وتعزيز الإسهامات المحددة وطنيا فى مجال خفض الانبعاثات، مؤكدا ضرورة التحرك السريع لتنفيذ تعهدات المناخ.

ومن جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نعى ببالغ الحزن والأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، مؤكدا أنه كان محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا فى كل الظروف والأحوال.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله - فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى- "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة فى منطقتنا والعالم.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد البيان العملى لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان بدأ بكلمة اللواء أركان حرب فهمى عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المكلفين بها، مشيرا إلى تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالى.

وفى الشأن الدولى، أوضحت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن التقى بالرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس فى البيت الأبيض، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.. وتناولت القمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أكد، خلال الزيارة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وأنه جاء لبحث كيفية التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين، فهنالك سلسلة من القضايا التى يجب التعامل معها، مشيرا إلى أن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معا، وهو ما يمنحنا الكثير من الأمل.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحـدة فى مصر، شهدت توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى المصرى 2021 - 2023.

ونقلت الصحيفة عن السعيد قولها، إن الإعلان يعمل على تعزيز المشاركة فى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال شراكة استراتيجية فى تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى الوطنية لمصر 2021 - 2023 والتى تم إطلاقها فى أبريل الماضى.