باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً علي مونبلييه فى الدوري الفرنسي

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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /697569/باريس-سان-جيرمان-ضيفا-ثقيلا-علي-مونبلييه-فى-الدوري-الفرنسي

يدخل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً اليوم السبت علي نظيره مونبلييه، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب " دو لا موسون " ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موناكو يقسو على باريس بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

افتتح وسام بن بدر الهدف الأول في المباراة بشباك دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من يوسف فوفانا ليقابلها وسام بن يدر بتسديدة بطريقة فنية رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

سجل كيفين فولان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية إلى وسام بن يدر يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى الجناح الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية لكيفين فولاند الذي سدد الكرة في شباك سان جيرمان.

اختتم وسام بن بدر الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أرضية من علامة الجزاء لصالح فريق موناكو عن طريق وسام بن يدر لكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان لكنها سكنت الشباك.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : أشرف حكيمي - ماركينيوس - كيمبيمبي - مينديز.

خط الوسط : دانيلو - بارديس - ماركو فيراتي - فينالدوم.

خط الهجوم: نيمار دا سليفا - كيليان مبابي.

الجدير بالذكر أن كان سقط ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، والتي حسمها كيليان مبابي مهاجم باريس بهدف في الدقائق الأخيرة.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.