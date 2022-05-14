حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 15-5-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 15-5-2022

تكتشف انك بالغت في الفترة الماضية بالمصاريف، تبدأ بمراجعة حساباتك وما تبقى معك من اموال، عليك التاكد من المصاريف التي تقوم بها، حاول أن لا تصرف بطريقة مبالغ بها، مرحلة جديدة في حياتك المهنية سيكون لها الكثير من النتائج المميزة، تعيش فترة جيدة جدًا على الصعيد العاطفي وتشعر بالسعادة

حظك اليوم برج الثور الاحد 15-5-2022

تضع الكثير من الشروط خلال محاولتك البدء في مشروع جديد وتوقيع عقد يتعلق به، وذلك بسبب ثقتك الكبيرة بنفسك، عليك ان تحتفظ على علاقاتك الاجتماعية في مكان العمل ومع الاصدقاء، لا داعي للعدوانية والمبالغة بالانفعال، حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقتك العاطفية، انتبه لصحتك في هذه الفترة

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 15-5-2022

تشهد الفترة المقبلة الكثير من التطورات الايجابية جدًا، تخوض الكثير من المفاوضات التي تتعلق بمسارك المهني وتطورك فيه، كل الامور تسير بشكل جيد لصالحك، تتمكن اخيرًا من كشف شخصية غير جيدة امام الزملاء والمدير بطريقة احترافية ودون بذل اي مجهود، تلفت انتباه المسؤولين عنك في العمل ويعملون على ارضائك

حظك اليوم برج السرطان الاحد 15-5-2022

تضاف عليك الكثير من المهام في الفترة المقبلة، والسبب الثقة الكبيرة من المسؤولين بقدراتك، تتمكن من التغلب على كل الصعاب واثبات نفسك، تشعر بثقة اكبر بنفسك، وتتحسن الامور المادية بشكل واضح، هناك الكثير من التغييرات الايجابية التي تشعرك بالسعادة وتخرجك من الضغوضات النفسية

حظك اليوم برج الأسد الاحد 15-5-2022

تتحسن الامور المهنية بشكل كبير وتصبح افضل، الموضوع الذي تسبب لك بالقلق في العمل ينتهي بشكل نهائي، وبالتالي تتخلص من الضغوطات النفسية، الان حان الوقت لمنح العائلة المزيد من الاهتمام بعد ان اصبحت الامور افضل في العمل، عليك التغاضي عن بعض تصرفات الشريك فهو يمر ببعض الضغوطات

حظك اليوم برج العذراء الاحد 15-5-2022

عليك تحديد المشاكل في العمل من اجل مواجهتها، انتبه لبعض الاشخاص الذين يحاولون الايقاع بك، تتمكن من تطوير وابراز نفسك بشكل واضح امام المدير، تشعر بالثقة الكبير، تتلقى الفترة المقبلة الكثير من العروض الجيدة التي عليك دراستها بشكل جيد واستشارة الشريك فيها، لا تهمل اي الالام تشعر بها

حظك اليوم برج الميزان الاحد 15-5-2022

انتبه من التصرف بطريقة متسلطة مع الزملاء، لا تفرض ارائك على من حولك، عليك الاستماع لكل الاراء والاقتراحات واختيار الانسب، لا تعاند وحاول أن تكون اكثر ليونة، قد تقع في مشكلة بالعمل بسبب بعض التصرفات التي تقوم بها، تخوض الكثير من المفاوضات من اجل شراء شيء ثمين

حظك اليوم برج العقرب الاحد 15-5-2022

تتراكم المهام عليك وتشعر بالضغط الشديد، الا انك تتمكن اخيرا من انهاء كل ما يطلب منك، قد تشعر بالارهاق الشديد وتفكر في أخذ قسط من الراحة، تشعر بانك بحاجة للسفر او تغيير روتين العمل، علاقتك بالشريك تمر هذه الفترة بالكثير من المنعطفات، لكنك بالنهاية ينتصر الحب وتتمكنان من تجاوز الصعاب

حظك اليوم برج القوس الاحد 15-5-2022

لست في أحسن احوالك، انت شديد العصبية والانفعال في هذه الفترة، تشعر ان أحد الاشخاص في العمل يعاملك بطريقة غير لائقة ومختلفة عن الجميع، ينصحك البعض بالتحدث معه بصراحة ومعرفة اسباب هذه المعاملة، يشغل تفكيرك قرار مصيري لا تعرف كيف تتخذه، انت بانتظار رد من جهة معينة قد يقلب حياتك

حظك اليوم برج الجدي الاحد 15-5-2022

عليك استغلال الوقت بطريقة جيدة، لا تهمل العائلة وحاول ان تتخلص من الكسل الشديد الذي تعاني منه في هذه الفترة ويسبب لك الكثير من المشاكل، لا يوجد مشكلة في تغيير رأيك في شخص او موضوع طالما انك فهمت الحقيقة بطريقة صحيحة، الاصرار على رأيك القديم قد يكون هو الخطا، يقع خلاف مع الشريك

حظك اليوم برج الدلو الاحد 15-5-2022

تشعر بالغضب الشديد والحقد على كل من حولك، تشعر أن كل انتقاد او تعليق هو موجه لك، حتى أنك لم تعد تتقل المزاح، عليك ان تثق بنفسك وقدراتك بشكل افضل، لا تستمع لبعض الاراء السلبية التي تريد منك ان تتصرف بطريقة غير صحيحة، يخطط الاصدقاء لقضاء وقت والخروج في نزهة لا ترفض هذا العرض فانت بحاجة له

حظك اليوم برج الحوت الاحد 15-5-2022

تتوضح الرؤية اماك بشكل كبير والمتعلقة بأحد الاشخاص، تكتشف انك كنت مخدوع بشكل كبير به، عليك السيطرة على الأوضاع في العمل، واعادة وضع قرارات جديدة تتناسب مع ما اكتشفته مؤخرًا، تتوطد علاقتك باحد الاشخاص في العمل، الامور المادية تتحسن بشكل كبير في هذه الفترة