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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /697564/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق وفاق سطيف ضد الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يخوض تشيلسي ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:45 عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض إسبانيول ضد فالنسيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساسدة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD

يخوض سيلتا فيجو ضد إلتشي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض إمبولي ضد ساليرنيتانا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض روما ضد فينيزيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

يخوض رين ضد مارسيليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يخوض مونبلييه ضد باريس سان جيرمان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55.

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

حصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.