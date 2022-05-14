وزير الأوقاف يفتتح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية اليوم

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية، بحضور كل من الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.





يأتى ذلك بمشاركة نخبة ممتازة من رؤساء ووكلاء ومديرى الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين بها بإجمالى (25) مشاركًا من واحد وعشرين دولة ولمدة عشرة أيام. كما يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجها.

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