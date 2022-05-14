قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها 7 ساعات اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 14-5-2022 استثنائيا بدلا عن يوم الإثنين الموافق 16-5-2022 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها "كفر المصيلحة وميت خاقان" من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصراً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات وأعمال الصيانة والتطهير.





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