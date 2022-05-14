كشك إلكترونى لتلقى شكاوى المواطنين بحى المعادى

جدة - نرمين السيد - تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تفعيل الكشك الالكترونى بحى المعادى لتلقى الشكاوى والطلبات على مدار 24 ساعة وفى ايام العطلات الرسمية والتى من المتوقع ان تساهم الخدمة الجديدة فى توفير الوقت والجهد إلى جانب إتاحة الفرصة للتقديم على الخدمة بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.





وأكدت نائب المحافظ فى بيان اليوم، أن المواطن، سوف يتمكن من معرفة الأوراق المطلوبة للخدمة، وتقديمها من خلالها، وإيصالها للجهة المطلوبة، ومن الممكن سداد أى رسوم للخدمات المقدمة من خلال الكشك الإلكترونى، بدلا من الذهاب للحى فى أى وقت.

وأشارت عبدالمنعم إلى أن العمل على تقديم جميع خدمات المحليات إلكترونيا خطوة مهمة فى ظل الوضع الراهن لمواجهة وباء كورونا والاستمرار فى تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة وآمنة تضمن السلامة واستمرار العمل فى آن واحد، مشيرة إلى أهمية وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عال من السمات والقدرات والمهارات فى استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب.

جدير بالذكر أن الكشك الإلكترونى مزود بتليفون وكاميرا للتواصل مع مؤدى الخدمة، ويقوم الكشك الإلكترونى بتلقى كافة طلبات الأهالى وعرضها على المسؤولين لإيجاد حلول لها وهو مزود بماسح ضوئى، يمكن للمواطن طبع المستندات ويضغط على زر الإرسال لإرسالها للجهة المطلوبة، وهو فى مكانه.

وفى سياق آخر وتنفيذًا للتوجيهات بتكثيف أعمال النظافة والتصدى لكافة المخالفات، تواصل الأجهزة التنفيذية بحى المعادى برئاسة أحمد جودة حملات النظافة المكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى لمراجعة أعمال نظافة وجمع مخلفات القمامة والأتربة بالأتوستراد ومربع غرب و كورنيش النيل قطاع المعادى وشارع 9، وبمنطقة نيركو وشارع مصر حلوان الزراعى، ومحيط مستشفى القوات المسلحة، وأبراج عثمان.