رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لتونس استغرقت يومين

جدة - نرمين السيد - عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من فجر السبت بعد الزيارة الرسمية التى قام بها إلى العاصمة التونسية على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.





وكانت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، قد ودعت الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار تونس قرطاج، مساء أمس الجمعة، فى ختام زيارته التى ترأس خلالها، ونظيرته التونسية، أعمال الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة رئيسة الحكومة التونسية فى افتتاح المنتدى الاقتصادى المشترك. وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين.

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