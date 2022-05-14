انت الان تتابع تفاصيل خبر القصة كاملة لعودة أحلام عادل لطليقها بعد تعديه عليها بالضرب حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 14 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /697555/القصة-كاملة-لعودة-أحلام-عادل-لطليقها-بعد-تعديه-عليها-بالضرب

أعلن مصمم الأزياء الشهير أحمد عجمي عودته لطليقته البلوجر والانفلونسر الشهيرة أحلام عادل، بعد أربعة أيام فقط من انفصالهما الذي شكل صدمة كبيرة لمتابعيهم.

دوت الخليج يرصد عودة البلوجر أحلام عادل لطليقها أحمد العجمي.

أحمد العجمي يعلن عودته لأحلام عادل

نشر عجمي صورة تجمعه بأحلام عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "نورتي قلبي اللي مخرجتيش منه".

أحلام عادل تعلن انفصالها عن أحمد العجمي

بدا الأمر عندما فوجئ متابعو أحلام عادل خلال الأيام القليلة الماضية بإعلانها خبر طلاقها السريع عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، كما كشفت عن تعرضها للضرب على يد زوجها أثناء تاديتهما لمناسك العمرة.

وأعلنت أحلام عادل خبر طلاقها عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام وكتبت: "أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، ملحوظة كانت مصلية مش زجاجة خمرة".

ولاقى خبر طلاق أحلام تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ طلب منها المتابعون أن تتخطى هذه الأزمة بشكل سريع كما اعتادوا منها.

كما تلقت أحلام عادل فيديوهات داعمة من متابعيها، الذين أصروا على مساندتها في هذا الظرف الصعب.

أحمد العجمي يعتذر لأحلام عادل

تحدث أحمد العجمي، زوج البلوجر أحلام عادل، ردًا منه على واقعة الطلاق والضرب أثناء أداء العمرة: «أول مرة أعمل فيديو وأطلع اتكلم فيه، حصل بيني وبين أحلام شد في العمرة، خلاف وشديتها وزقيتها وده مكنش لازم يحصل خالص، لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين، وبعدين حصل خلاف تاني، وزعلت مني وافتكرت كل اللي كنت بعمله».

وتابع الزوج أحمد العجمي، خلال البث المباشر، عبر «إنستجرام»: «أتمنى متزعلش مني والدنيا تروق وتدعولنا بأن ربنا يصلح الحال إن شاء الله، هي سنة أولى جواز فيها شد وكل حاجة، ولسه في طباع وعيلتين بيتعرفوا على بعض، وبنطبع على طباع بعض وربنا ييسر الدنيا، هروح لحد متخصص وأعرف أزاي نتعامل مع بعض ونتفاهم سوا، أدعولنا ربنا يهدينا، الكلمة الكويسة بتفرق».