أوقاف الإسكندرية تحرر محضرا ضد منتحل صفة مفتش عام بالوزارة

جدة - نرمين السيد - وتبين لمدير إدارة وسط بمديرية أوقاف الإسكندرية أثناء مروره على مسجد غرة الإسلام قبل الجمعة اليوم 13/ 5/ 2022م تواجد أحد الأشخاص بالمسجد يرتدى الزى الأزهرى وبسؤاله أفاد بأنه مفتش عام من وزارة الأوقاف، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق الشخصية أفاد بأنها ليست بحوزته، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم شرطة محرم بك، وتبين أنه كان طالبًا بكلية الشريعة، وتم فصله منذ ثلاث سنوات، فتم تحرير المحضر سالف الذكر، وسيتم عرضه على النيابة المختصة.
هذا وتحذر وزارة الأوقاف أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه انتحال صفة إمام أو خطيب أو مفتش بالأوقاف، وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة
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