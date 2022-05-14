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القاهرة في السبت 14 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /697561/رئيس-التجمع-يطالب-بعودة-تحالف-30-يونيو-من-أجل-بناء-الدولة-الديموقراطية-الحديثة

طالب الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بضرورة عودة حلف 30 يونيو، الذي أسقط جماعة الإخوان، مع التشديد على ضرورة إنهاء كل الخلافات التي بداخل لُحمة التحالف الوطني لثورة 30 يونيو، وذلك لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة.

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وقال "عبد العال"، خلال لقاءه ببنرامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن حزب التجمع وضع برنامج يسمى "البرنامج الإنتقالي"، ويقوم على مجموعة من الأساسيات التي من بينها أنه لا يمكن الحديث عن حقوق وديموقراطية مع ظل انتشار الفقر أو الحديث عن الحريات وهناك تمييز عنصري مثل استبعاد المرأة وغيرها.

وأشار رئيس حزب التجمع أن البرنامج يعتمد على أن التنمية الاقتصادية لن تقوم بها الحكومة لوحدها أو مجموعة سياسية.

وتابع: نحن الآن ننتقل إلى مرحلة جديدة، بعدما نجحت مصر في القضاء على الإرهاب، وتبقى ما هو أخطر ما يسمى "ثقافة التطرف والتمييز".

وأكد أنه لا يجب وضع شروط مسبقة من قبل الأحزاب السياسية للمشاركة في الحوار الوطني، متابعًا: رغم إني متفهم مطالب البعض بضرورة الإفراج عن المحبوسين، إلا أنه يجب معالجة الأمر في جذوره من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية والحبس الإحتياطي، وهذا هو الأصل.

الحوار الوطني

وأكدت الأكاديمية أنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع، وذلك لبدء جلسات الحوار، بالإضافة إلى ذلك سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى، تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.