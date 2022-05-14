إزالة 24 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية فى المحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعدٍ على مساحة 18 قيراطا و 4 أسهم بالوحدات المحلية لقرى: سامول المعتمدية والعامرية ودمرو والجابرية ومحلة أبو على، والبنوان وبشبيش، ومحلة حسن، قد تضمنت التعديات مبانى بالبلوك وأسوار وقواعد وسملات خرسانية وشدات خشبية ومنها حالات تم إزالتها ليلًا.

وأشار رئيس مدينة المحلة الكبرى إلى استمرار جهود رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى فى التصدى لجميع مخالفات البناء على الأرض الزراعية وعدم السماح بأى شكل من أشكال التعدى على الرقعة الزراعية.

يذكر أن أعمال إزالة التعديات تتم تحت إشراف المحاسب سعد نصر، والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة والمهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية.