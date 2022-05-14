الأنبا باخوم يبحث مع الشباب إعداد خطة النشاط الصيفى (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأ الاجتماع بفقرة تنشيطية أقامها بعض من الشباب للحاضرين بهدف التعارف المتبادل، ثم قدمت الأخت إيمان فوزى، من راهبات القديس يوسف كلمة حول "السينودس".

وتحدثت فى هذه الكلمة عن أهمية السير معًا فى حوار وإصغاء ومشاركة وتمييز، كأخوة وأبناء ومسؤولين لاجتماعات الشباب.

تلا ذلك، كلمة من الأنبا باخوم، التى بدأت بتقييم النشاط الصيفى لخدمة الشباب خلال عام 2020- 2021، وفعاليات الخدمة خلال تلك الفترة، بقيادة الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية.

واختتم الأنبا باخوم التقييم بتأمل صغير حول السامرية، التى دعاها المسيح، للعيش تحت راية الروح والحق، وهذا ما دعا نيافته الشباب للسير به، خلال العام الجديد.

واستكمل الاجتماع بإعداد خطة النشاط الصيفى لعام "2021 - 2022"، على أن تستكمل هذه التجهيزات مع خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والدلتا.