مدبولى يغادر تونس عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة 

جدة - نرمين السيد - غادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له مطار قرطاج بالعاصمة التونسية عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، حيث كان فى وداعه رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان والسفير المصرى فى تونس إيهاب فهمى وأعضاء الدبلوماسية المصرية.





وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد مؤتمرا صحفيا مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان استعرضا خلاله أهم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية فى مختلف مجالات التعاون بين مصر وتونس.

رافق الدكتور مصطفى مدبولى خلال زيارته لتونس وفد رفيع المستوى ضم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.