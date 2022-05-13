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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697560/رئيس-حزب-الوفد-احنا-حزب-معارض-للنظام-وهدفنا-الوصول-للحكم

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يعمل في إطار نظام سياسي، ومسألة الحرياته بالنسبة له مسألة أساسية.

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وقال "يمامة"، خلال لقاءه في برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الوفد كحزب معارض لهذا النظام الذي نحترمه، هدفنا أن نكون الحزب الحاكم الفترة المقبلة، ولدينا المقومات التي تؤهلنا لهذا.

وأشار إلى أن حزب الوفد يرى أن يكون الحوار "سياسي أولا"، لأنه مدخل للإصلاح الاقتصادي ومدخل لكثير من الموضوعات التي تحتاجها كثير من القضايا، وهي مظهر من مظاهر الديموقراطية.

وتابع: من حسن الحظ أن الرئيس هو من سيتولى نتائج هذا الحوار، والذي يعد نواة لانطلاق الجمهورية الجديدة.

وتحدث عن أولويات حزب الوفد في الحوار، وهي: الديموقراطي والحقوق والحريات وسيادة القانون، وهو إطار محدد يتخذه الإتحاد الأوروبي شرطًا لانضمام إليه، ويجب أن نسير على خطى هذا الإطار.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أصدر بيانًا، قالت فيه إنه فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب، الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس، ستقوم الأكاديمية بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرّد وحيادية تامة.

رئيس الوفد: نريد حوار سياسي في المقام الأول باعتباره الطريق لحل الأزمات الاقتصادية

وأكدت الأكاديمية أنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع، وذلك لبدء جلسات الحوار، بالإضافة إلى ذلك سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى، تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وكان قد أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في الحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

كما أكد حزب الوفد دعمه ومساندته لجميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، كما يعلن البدء فورا فى العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.