انت الان تتابع تفاصيل خبر القبض علي شخص منتحل صفة مفتش عام بوزارة الاوقاف بالاسكندرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697559/القبض-علي-شخص-منتحل-صفة-مفتش--عام-بوزارة-الاوقاف-بالاسكندرية

تلقي قسم شرطة " محرم بك" برئاسة المقدم أمير المهندس بلاغًا يفيد وجود شاب بمسجد "عزة الاسلام " بمنطقة محرم بك يدعي انه مفتش من وزارة الاوقاف ، وفي نفس الوقت كان اثناء مرور مدير ادارة وسط الاسكندرية بوزارة الاوقاف.

حررت مديرية أوقاف الإسكندرية المحضر رقم 36 / 3631 إداري محرم بك ضد المدعو/ نور الدين عامر نور الدين رضوان لانتحاله صفة مفتش عام بديوان وزارة الأوقاف ، حيث تبين لمدير إدارة وسط بمديرية أوقاف الإسكندرية أثناء مروره على مسجد عزة الإسلام قبل صلاة الجمعة اليوم 13/ 5/ 2022م تواجد أحد الأشخاص بالمسجد يرتدي الزي الأزهري وبسؤاله أفاد بأنه مفتش عام من وزارة الأوقاف ، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق الشخصية أفاد بأنها ليست بحوزته ، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم شرطة محرم بك ، وتبين أنه كان طالبًا بكلية الشريعة ، وتم فصله منذ ثلاث سنوات ، فتم تحرير المحضر سالف الذكر ، وسيتم عرضه على النيابة المختصة.

وتحذر وزارة الأوقاف أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه انتحال صفة إمام أو خطيب أو مفتش بالأوقاف ، وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.