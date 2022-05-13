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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /697558/رئيس-المصريين-الأحرار-أخذنا-وقتا-كافيا-لتثبيت-أركان-الدولة-وحان-الوقت-لحوار-وطني-حقيقي

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن توقيت الحوار مهم للغاية، كما أن دعوة الرئيس السيسي له يعطي له أهمية خاصة، كما أن إسنادها للأكاديمية الوطنية للتدريب، يعني أن هناك شغل منهجي يحدث.

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وأشار "خليل"، خلال لقاءه في برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن النظام أخذ وقت كافي لتثبيت أركان الدولة، وخلال هذه الفترة توقف الجميع عن أي مطالب لأننا كنا أمام مرحلة مهمة يجب أن نعلي فيها مصلحة الوطن وليس المصلحة الحزبية، متابعًا: "أقول دائما إو وطن بلا أحزاب خير من أحزاب بلا وطن".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدولة قامت بعمل إعجازي خاصة في ظل الظروف العكسية التي حدثت وأثرت على عملية البناء، من إرهاب وكورونا وغيرها، مؤكدًا أن دول عظمى كثيرة لم تكن تستطيع أن تتحمل هذه التحديات.

وعن أولويات الحزب في الحوار الوطني، كشف عصام خليل أن هناك 5 ملفات يتبناها الحزب، وهي: ملف سياسي واقتصادي متكامل، وملف اجتماعي وملف ثقافي وملف رياضي، لافتًا إلى أن لجان الحزب تعمل على مدار 3 سنوات تقريبا لإعداد هذه الملفات.

وأكد ضرورة وضع إطار للحوار الوطني، وبحث جميع الملفات المقدمة من الأحزاب ورؤية كل حزب، لنضع من خلالها محاور، توصلنا في النهاية إلى مخرجات مثمرة.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أصدر بيانًا، قالت فيه إنه فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب، الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس، ستقوم الأكاديمية بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرّد وحيادية تامة.

الحوار الوطني

وأكدت الأكاديمية أنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع، وذلك لبدء جلسات الحوار، بالإضافة إلى ذلك سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى، تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.