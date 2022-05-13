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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697553/رئيس-الوفد-نريد-حوار-سياسي-في-المقام-الأول-باعتباره-الطريق-الأمثل-لحل-الأزمات-الاقتصادية

قال عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه كان من ضمن الحاضرين لحفل إفطار الأسرة المصرية الذي دعى فيه الرئيس للحوار الوطني، وقد تلقى الحزب هذه الدعوة بتفاؤل شديد، مشيرًا إلى أن وبدون حوار لا توجد حياة سياسية، كما تقاس درجة ازدهار الحياة السياسية من خلال درجة ومساحة الحوار.

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وأضاف "يمامة"، خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه الوفد صارع بتشكيل لجنة برئاسته، وأول إجتماع لها يوم الأربع القادم لتحديد موضوعات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار يجب أن تحدد موضوعاته وووضع سقف وضاوبط له.

وأشار إلى أن حزب الوفد يرى أن يكون الحوار "سياسي أولا"، لأنه مدخل للإصلاح الاقتصادي ومدخل لكثير من الموضوعات التي تحتاجها كثير من القضايا، وهي مظهر من مظاهر الديموقراطية.

وتابع: من حسن الحظ أن الرئيس هو من سيتولى نتائج هذا الحوار، والذي يعد نواة لانطلاق الجمهورية الجديدة.

وتحدث عن أولويات حزب الوفد في الحوار، وهي: الديموقراطي والحقوق والحريات وسيادة القانون، وهو إطار محدد يتخذه الإتحاد الأوروبي شرطًا لانضمام إليه، ويجب أن نسير على خطى هذا الإطار.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أصدر بيانًا، قالت فيه إنه فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب، الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس، ستقوم الأكاديمية بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرّد وحيادية تامة.

رئيس الوفد: نريد حوار سياسي في المقام الأول باعتباره الطريق لحل الأزمات الاقتصادية

وأكدت الأكاديمية أنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع، وذلك لبدء جلسات الحوار، بالإضافة إلى ذلك سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى، تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وكان قد أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في الحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

كما أكد حزب الوفد دعمه ومساندته لجميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، كما يعلن البدء فورا فى العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.