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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697552/عملاء-فودافون-Vodafone--يشكون-تعبنا-من-الإهمال-والتجاهل

يرصد دوت الخليج شكاوي عملاء فودافونVodafone من إهمال موظفي خدمة العملاء في الرد على خدماتهم واستفساراتهم حول الباقات وغيرها من الخدمات، فضلاً عن نفاذ الرصيد دون استهلاكه، أملين أن يرد أحد عليهم.

شكاوي عملاء فودافون جاءت شكاوي عملاء فودافون عبر صفحة Vodafone الرسمية على موقع "فيسبوك" على النحو التالي: قال أحد عملاء فودافون، :"أنا مش قافل موبايلي.. أنا فودافون !"، بإشارة لضعف الشبكة. وأضاف عميل آخر: "مش بتردوا ليه على شات، عمال اختار تشات مع أحد الموظفين و من بدري ومفيش رد". عملاء فودافون Vodafone قال أحد عملاء فودافون عبر صفحة شركة فودافون Vodafone الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "عشان وقتي يهمكوا ٤٧ دقيقة على انتظار". وأضاف: "إيه يا شركة يا محترمة محدش رد عليا لحد دلوقتى”> وذكر عميل فودافون آخر: "أنا منذ شهر مفيش تواصل ودافع فلوس الاشتراك لخدمة DSL ومفيش خدمة وكلها حجج فاضية وكثرة اتصالى بهم عملولى بلوك" وأضاف آخر: "بقالي من امبارح بحاول اتواصل ع الخاص ومفيش رد". وجدير بالذكر أن مازالنا نرصد شكاوي عملاء فودافون من أجل التواصل لحل ليتمكن المستخدمين من الحصول على الخدمة المرغوبة.

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