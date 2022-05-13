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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697551/المصرية-للاتصالات--أسعار-ماي-فاي-من-we-أعرف-قبل-ماتشتري

أعلن المصرية للاتصالات We عن توفير الرواتر المحمول المعروف باسم "ماي فاي"، لمن لايوجد لديهم خطوط المصرية للاتصالات we الأرضي ويريدون الاستمتاع بالإنترنت، ويقدم دوت الخليج أسعار ماي فاي من we والباقات المتاحة.

جهاز ماي فاي من المصرية للاتصالات We جهاز الراوتر 4G WE Air هو أفضل اختيار ليك للإستخدام على شبكة الـ 4G و هتستمتع بأكبر باقات للخدمة في المكان المرغوب فيه. باقات ماي فاي من المصرية للاتصالات WE Air 4G 650. 325,000 ميجابايتس 650 جنيه/شهر.

WE Air 4G 400. 180,000 ميجابايتس 400 جنيه/شهر.

WE Air 4G 150. 40,000 ميجابايتس 150 جنيه/شهر.

WE Air 4G 250. 90,000 ميجابايتس 250 جنيه/شهر. وجدير بالذكر أن باقات المصرية للاتصالات we صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ الإشتراك، والأسعار غير شاملة الضريبة.

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