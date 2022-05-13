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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697549/عائلة-مجدي-الكدش-تتلقى-عزائه-في-هذا-الموعد

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، السيناريست المصري مجدي الكدش، ومن المقرر ان تتلقى عائلته العزاء فيه يوم الاثنين المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد عزاء مجدي الكدش.

عزاء مجدي الكدش

وكشفت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة في مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخبر في منشور جاء فيه: «تنعى الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم، السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل، إنا لله وإنا إليه راجعون».

جنازة مجدي الكدش

وتم تشييع جنازة المؤلف الراحل بعد صلاة الجمعة من مسجد السلام مدينة نصر الوفاء والأمل، ويعد الراحل من أبرز مؤلفين المسلسلات الاذاعية، كما أنه مؤلف كل المسلسلات الاذاعية التي قدمها النجم احمد حلمى خلال مشواره الفني والتي وصل عددها إلى 12 مسلسلا.

آخر أعمال مجدي الكدش

كانت آخر أعمال الراحل مسلسل "العصمة في إيدي" الذي عرض على شبكة إذاعات راديو النيل ولعب بطولته النجم أحمد حلمي والفنانة هنا الزاهد.

وقدم الكاتب الراحل مع أحمد حلمي العديد من الأعمال الإذاعية على مدار سنوات طويلة، كان منها: لمس أكتاف، شطة هندي، جرى إيه ياعمر وغيرها من الأعمال الناجحة.

ومن بين الأعمال الأخرى الشهيرة، التي قدمها الراحل فيلم حمادة يلعب، مسلسل أزمة سكر.

ومن أعمال الراحل مجدى الكدش، فوزاير "أبيض وأسود"، فوازير "خليك جرىء"، فيلم "حمادة يلعب" بطولة أحمد رزق وغادة عادل، مسلسل "أزمة سكر" بطولة أحمد عيد، فيلم "الباب يفوت أمل" بطولة شريف سلامة ودرة، إضافة إلى تأليف عدد كبير من المسلسلات الاذاعية منها "29 يوم" بطولة محمد سعد وهنا الزاهد، "لمس أكتاف" بطولة أحمد حلمى وريهام عبد الغفور.

ومن مسلسلاته الاذاعية أيضاً "صلاح الخير" بطولة أحمد حلمى، "يا خميس يا جمعة"، "الهارب" بطولة أحمد السقا ومنى زكى، اطلبينى من بابا" بطولة أحمد حلمى وحنان مطاوع، "يا انا يا انت" بطولة أحمد حلمى، "عايش بطولوا" بطولة حنان مطاوع، "جرى إيه يا عمر" بطولة أحمد حلمى، "احنا صغيرين أوى يا ماندو" وكان آخر أعماله "العصمة في ايدى" بطولة احمد حلمى وهنا الزاهد.