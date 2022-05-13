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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /697556/فريد-زهران-لا-يمكن-مناقشة-أولويات-العمل-الوطني-بدون-تحقيق-إصلاح-سياسي

قال فريد زهران، رئيس الجزب المصري الديموقراطي، إننا أمام دعوة لحوار وطني بغرض الإصلاح السياسي وتحديد أولويات العمل الوطني، وهذه وجهة نظرنا أمام طبيعة الدعوى التي قام بها رئيس الجمهورية.

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وأشار "زهران"، خلال لقاءه ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن هناك 5 أهداف رئيسية من الحوار الوطني، يهدف الحزب للوصول إليها، منها الأجواء التي تنجح الحوار، وأولها الإفراج عن المحبوسين، لأنه من الصعب إجراء الحوار في ظل وجود محبوسين، فلابد من توفير أجواء مواتية للحوار.

وأضاف: أما بالنسبة للأشخاص المشاركة في الحوار، فينبغي أن تكون معنية بالإصلاح السياسي، والإصلاح السياسي يتحقق من خلال مجال أوسع ومناخ أوسع يطلق عليه "المجال العام"، متابعًا: " نحن لا نحتاج فقط إلى عمل إصلاح سياسي من خلال قوانين الحريات والانتخابات، لكن نحتاج أيضًا لفتح المجال العام بكل مكوناته من نقابات وجمعيات وغيرها".

وأشار إلى أن الإصلاح السياسي المنشود معناه أن نوفر مستويات معينة من حرية الرأي والتعبير وانتخابات ديموقراطية نزيهة، وهذا لا يمكن أن يحدث في يوم وليلة، لكن يحتاج وقت، لذا يجب أن يكون هناك جدول زمني وتحديد جهة تتابع تفعيله، وجهة تحاسب على عدم تفعيل مخرجات الحوار الوطني.

ولفت إلى أن تم عمل الإستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، وكانت جيدة للغاية، لكنها لم تجد أحد مسؤول عن تنفيذها، لذا يجب أن نتوخى الحذر لعدم تكرار هذا الأمر في الحوار الوطني.

فريد زهران: لا يمكن مناقشة أولويات العمل الوطني بدون إصلاح سياسي

وأكد ضرورة أن يكون هناك تناغم في عملية الإصلاح بين المكونات المختلفة، قائلًا: "مينفعش أعمل حرية رأي وتعبير والتنظيم متعطل، لكن ممكن من خلال توفير حرية الرأي والتعبير أن نقوم بمناقشة أولويات العمل الوطني، وبينما تتطور أولويات الإصلاح السياسي على الأرض، تتطور معه أولويات العمل الوطني بالتوازي"

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أصدر بيانًا، قالت فيه إنه فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب، الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس، ستقوم الأكاديمية بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرّد وحيادية تامة.

وأكدت الأكاديمية أنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع، وذلك لبدء جلسات الحوار، بالإضافة إلى ذلك سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى، تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية..