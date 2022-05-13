السفير المصرى فى ويندهوك يلتقى وزيرة التعليم والفنون والثقافة الناميبية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير وائل لطفى، سفير جمهورية مصر العربية فى ويندهوك، وزيرة التعليم والفنون والثقافة الناميبية بمقر الوزارة، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين مصر وناميبيا فى مختلف مجالات التعليم والفنون والثقافة.





وأعرب السفير المصرى عن حرص مصر تعزيز التعاون الثنائى مع ناميبيا فى مختلف المجالات، كما استعرض برامج رفع قدرات الكوادر الناميبية العاملين فى وزارة التعليم والفنون والثقافة. ومن جانبها، أعربت المسئولة الناميبية عن امتنانها للدعم الكبير الذى تقدمه مصر لبلادها فى مختلف المجالات، مرحبة بتوسيع مجالات التعاون بين مصر وناميبيا، مشيدة بمستوى العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين.

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