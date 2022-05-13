عاجل.. الأرصاد: هذه المناطق تشهد غدا سقوط أمطار

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جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 31 درجة مئوية، السواحل الشمالية 25 درجة مئوية، شمال الصعيد 39 درجة مئوية، جنوب الصعيد 44 درجة مئوية.
كما يزداد نشاط الرياح على جميع الأنحاء، ومتوقع أن تصل سرعة الرياح غدا على القاهرة الكبرى 44 كم فى الساعة، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى، قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى.
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