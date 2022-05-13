حملات متنوعة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والغش التجارى بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - فى الإسكندرية، تمكنت مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة وبيع مواد البناء بحوزته 10 أطنان أسمنت، تم حجبها عن البيع لرفع سعرها بطريقة غير مشروعة والإضرار بالاقتصاد.

كما أسفرت حملات الإدارات الفرعية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن تحرير 275 محضرا ضد التجار المخالفين.

وأشار بيان صادر عن المحافظة أن المحاضر شملت مخابز بلدية مخالفة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، ومجمعات استهلاكية مخالفة، وثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم إعلان عن أسعار الخبز والسلع الغذائية بالأسواق، ومستودعات سولار مخالفة، ومحاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة بإعدام مضبوطات، ومخابز سياحية تعمل بدون ترخيص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى، وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف الأجهزة التنفيذية بالبدء فى تنفيذ حملات إزالة الإشغالات المؤقتة بمنطقة محطة مصر، بحى وسط، ورفع جميع التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف، فى بيان، أن الباعة الجائلين الذين يحتلون جزءا من ساحة محطة مصر الآن هو وضع استثنائى لحين نقلهم إلى السوق الحضارى الجديد.

وشدد على أنه عقب الانتهاء من تسكين الباعة الجائلين فى السوق الحضارى الجديد؛ لن يسمح نهائيا بتواجد أى من الباعة الجائلين بالميدان، مع مراقبة بانورامية للميدان لتطبيق القانون بكل حسم تجاه أى مخالف، لا سيما بعد تنظيم مواقف السيارات وأماكن الانتظار لانسيابية الحركة المرورية.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية.

وفى أسوان، أسفرت حملات مديرية التموين الموسعة على الأسواق والمخابز عن ضبط 220 مخالفة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حسام العربى، أن الحملات ضبطت 156 مخالفة أثناء المرور على المخابز؛ منها مخالفات نقص الوزن وسوء الجودة والميزان والمبيعات الوهمية وغيرها، بجانب 16 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و3 مخالفات لعدم صلاحية، و21 مخالفة شهادة صحية، و4 مخالفات بدون ترخيص، وكذلك مخالفة سلع مجهولة المصدر، فضلا عن 19 مخالفة أخرى متنوعة، وذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومحاسبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وأكد المحافظ، أشرف عطية، بحسب بيان اليوم /الجمعة/، الاستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية على الأسواق من خلال مديرية التموين والجهات المختصة الأخرى، وكذلك اتخاذ الإجراءات الحازمة فى حالة تقاعس أى تاجر أو صاحب محل عن تعليق قائمة الأسعار على السلع المعروضة، بجانب المغالاة فى الأسعار.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأى فساد أو تلاعب فى الأسعار والإتجار فى قوت الشعب، وسيتم ضبط المخالفات من خلال اللجان المشتركة من رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة والصحة والطب البيطرى، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية من مسئولى مديرية التموين، وفى حالة المخالفة سيتم الغلق، ثم سحب الترخيص.

وفى الأقصر، تمكنت حملات تفتيشية شنتها مديرية الطب البيطرى من ضبط 142 كيلوجراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، دكتور فتحى سلمى، اليوم /الجمعة/، أن الحملات أسفرت عن ضبط 102 كيلوجراما من مصنعات الدواجن فيليه وأجنحة وصدور بالعظم ودجاج كامل، و30 كيلوجراما من مصنعات اللحوم المفرومة وكبدة مجمدة، و10 كيلوجرامات معلاق وكرش، وجميعها غير معلومة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى. وتم تحرير 4 محاضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.