Orange  أورنج | إزاي تقدم على إنترنت أرضي

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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - تساءل أحد عملاءOrange أورنج عن تفاصيل التقديم الخط الأرضي والسرعة المتوفرة، فضلا عن باقات أورنج للخط الأرضي بالأسعار لذلك يستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل عن الإنترنت المنزلى من أورنج.

الإنترنت المنزلي من orange أورنج

أعلنت شركة orange أورنج التقديم من خلال التعاقد على خدمة الـ DSL يتم توصيلها على خط أرضى نحاسى أو فايبر فقط، ويتم تشغيل الخدمة خلال يومين ودفع الدفعة المقدمة في حالة الخط النحاس و 24 ساعة عمل في حالة الخط الفايبر.

أسعار باقات أورنج للنت الأرضي

باقات Home DSL يمكن الاشتراك في احدى باقات الإنترنت الجديدة بأسعار تبدأ من 120 جنيه شهريًا والاستمتاع بسرعة انترنت وسعة تحميل عاليةمع باقات Home DSL هنقدر نوصل لسرعة 30 و70 و100 ميجا.

ويمكن مطالعة الأسعار من هنـــــــــــــــــــــــــا

وجدير بالذكر تطبق 14% ضريبة على إجمالى قيمة الباقة وبيكون في ضريبة مطلوب سدادها بقيمة 16.53 جنيه تدفع مرة واحدة علي الاشتراك الجديد وايضا 3.31 جنيه لو هناخد رواتر ايجار ودي بردو بتدفع مرة واحدة فقط، وراوتر السرعات الفائقة (ZTE High End VDSL H188A ) يدعم سرعة تصل إلي 200 ميجابايت إيجاره فى الشهر 11.4 ويمكن سعره 700 (السعر شامل الضريبة) وضمانه يكون سنة من وقت شرائه.