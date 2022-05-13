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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697548/مصر-تدين-اعتداء-الإحتلال-الإسرائيلي-على-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة

أعربت وزارة الخارجية، عن رفضها وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة من قِبل السلطات الإسرائيلية.

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وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان للوزارة اليوم، أن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى، فضلاً عما تؤدي إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤثر سلبًا على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة.

اغتيال شيرين أبو عاقلة

وكانت مصر قد أدانت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، الأربعاء، بأشد العبارات حادث اغتيال الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت صباح اليوم الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد إصابتها مباشرة في الوجه.

واستنكرت وزارة الخارجية، في بيان لها منذ قليل على صفحتها الرسمية، جريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة المرحومة شيرين أبو عاقلة، بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، مُطالبًا بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وتابع البيان: «هذا، وتتقدّم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المُصاب الجلل، مؤكدًة على فقدان الصحافة لإعلامية وطنية كبيرة، مع الإعراب عن التمنيات بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي».

التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

بدأت النيابة العامة في فلسطين، تحقيقاتها في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أنها أنه سيتم التحقيق من خلال نيابة الجرائم الدولية؛ وإحالة القضية إلى مكتب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة، وأدان منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط حادث اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، داعيًا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسئولين.