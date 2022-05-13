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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697547/بودن-تصطحب-مدبولي والوفد-المصري-في-جولة-مترجلين-بأنحاء-المناطق-التاريخية

عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالعاصمة التونسية، اصطحبت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، في جولة مترجلين بمختلف المناطق التاريخية بتونس.

دوت الخليج

وبدأت جولة الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه من محيط ساحة القصبة، وهي إحدى الساحات التي تتميز بها تونس العاصمة، وتتميز بأنه يجاورها العديد من الأسواق العتيقة والجوامع التاريخية التي يرجع بناؤها إلى قرون عديدة مضت.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه بصحبة رئيسة الحكومة التونسية في الأسواق العتيقة التي تضج بحركة دؤوبة، للإطلال على الصناعات التقليدية والتراثية الفريدة التي تتميز بها تلك الأسواق.

وخلال جولته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على دخول جامع الزيتونة، أو الجامع الأعظم، الذي يعتبر ملتقى للعبادة والمعارف، والذي يشكل مركزاً علمياً وحضارياً متميزاً في العالم العربي والإسلامي، كما تجول "مدبولي" بصحن الجامع، مبديا إعجابه بأعمدته ذات التيجان ، بالإضافة إلى أروقته الأخرى التي ترتكز على أعمدة من الرخام.

وفي ختام الجولة، عبر رئيس الوزراء عن سعادته بما شاهده من مبان تراثية شاهدة على مراحل تاريخية مختلفة من عمر العاصمة التونسية، متمنيا النماء والخير دوما للشقيقة تونس.

بودن تصطحب مدبولي والوفد المصري في جولة مترجلين بأنحاء المناطق التاريخية

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، اليوم، بمقر الحكومة بالقصبة بالعاصمة التونسية، مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي بين الحكومتين، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب التونسى سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط..

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، والمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، والسيد ربيع المجيدي، وزير النقل، من الجانب التونسي.