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القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697546/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-قرض-العاطلين-بمليون-جنيه-فرصة-تعمل-مشروعك

أعلن بنك التعمير والإسكان عن توفير قرض العاطلين بسعر فائدة تنافسي، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية لـ عملاء بنك التعمير والإسكان المتقدمين ويقدم دوت الخليج تفاصيل قرض العاطلين من بنك التعمير والإسكان وأبرز الأوراق المطلوبة للتقديم.

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