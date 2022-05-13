انت الان تتابع تفاصيل خبر كشف فيها عن حالته الصحية.. عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح بمكالمة هاتفية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697542/كشف-فيها-عن-حالته-الصحية-عادل-إمام-يفاجئ-ابنة-سعيد-صالح-بمكالمة-هاتفية

كشفت هند صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقتها من الفنان القدير عادل إمام وصديق والدها، مطمئنة الجمهور على حالته الصحية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مكالمة ابنة سعيد صالح مع عادل إمام.

ابنة سعيد صالح تكشف عن حالة عادل إمام الصحية

كتبت هند عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "من أحلى المكالمات اللى جات لى فى حياتي، فجأة و من غير مناسبة.. مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت ان بابا اللى بيكلمنى و الله، الحمد لله انك بخير و سمعت صوتك و اتطمنت عليك.. عادل امام سعيد صالح".

آخر أعمال سعيد صالح وعادل إمام سويًا

كان فيلم زهايمر آخر الأفلام التى جمعت الصديقين سعيد صالح وعادل إمام، وكان سعيد صالح وقتها يمر بأزمة صحية كبيرة، وفسر النقاد مشهد بكاء عادل إمام، بأنه كان يبكى بالفعل صديقه سعيد صالح صديق عمره.

مخرج فيلم "زهايمر" عمرو عرفة، تحدث عن كواليس مشهد الزعيم وسعيد صالح فى الفيلم، قائلا: "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي .. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد و كإنه بيسمع لأول مره و كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور و لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني و أحلي .. الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت".

وسأله واحد من المتابيعن: "أظن دموع الأستاذ عادل إمام كانت حقيقية في نهاية المشهد" ليرد عمرو عرفة: "حقيقية جدا".

وفى صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس 2014، رحل عن عالمنا سعيد صالح، إثر أزمة قلبية حادة، ودفن فى مسقط رأسه فى المنوفية

وخلال استضافة هند نجلة الراحل سعيد صالح في أحد اللقاءات التلفزيونية ، تحدثت عن علاقة الزعيم عادل إمام بـ والدها سعيد صالح ، وأكدت خلال كلامها أن هناك حياة مشتركة تولدت بين الإثنين ، فقد تشاركوا بـ الأفلام والمسرحيات ، وبالحياة الشخصية كانوا جيران وأصدقاء ، حتى أن أبنائهم كانوا بنفس المدرسة.