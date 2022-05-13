انت الان تتابع تفاصيل خبر حدادًا على رئيس الامارات.. وزارة الثقافة السعودية تعلق فعالياتها 3 أيام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /697537/حدادا-على-رئيس-الامارات-وزارة-الثقافة-السعودية-تعلق-فعالياتها-3-أيام

أصدرت وزارة الثقافة السعودية، بيان أعلنت فيه تعليق جميع الفعاليات الثقافية لمدة 3 أيام متتالية، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نيهان رئيس دولة الإمارات العربية.

دوت الخليج يرصد قرار تعليق الفعاليات الثقافية بالسعودية.

وقالت وزارة الثقافة السعودية، في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بناءً على التوجيه الكريم، تعلن وزارة الثقافة عن تعليق الفعاليات الثقافية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نيهان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمة الله عليه".

نعي رئيس الإمارات

نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو/أيار".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.

السيسي يقدم خالص التعازي في وفاة رئيس الامارات

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم". وأضاف الرئيس السيسى، أن الشيخ خليفة كان محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، مضيفًا: "باسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة. وإنا لله وإنا إليه راجعون".