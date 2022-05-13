ضبط 200 طن قمح محلي بدون ترخيص داخل مخزن بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 مايو 2022 09:29 مساءً - ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية مسئول عن مخزن أعلاف كائن بدائرة مركز شرطة التل الكبير، لحيازته حوالى (200 طن قمح محلى) بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية لاسيما التلاعب فى منظومة توريد القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية المختصة خلال الفترة من 19 أبريل الماضى حتى 11 مايو الجارى، أسفرت عن ضبط (84) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى".

وجاء تفصيل الضبطيات كالآتي: ضبط (54) قضية بعدد من " الصوامع – المطاحن – المخازن – المحال" .. بمضبوطات بلغت (11161,957 طن أقماح – 33,5 طن دقيق 72% - 3,6 طن ردة). ضبط (30) قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات.. بمضبوطات بلغت (364,835 طن أقماح).

وقد بلغ إجمالى المضبوطات (11526,792 طن أقماح – 33,5 طن دقيق 72% - 3,6 طن ردة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى للقائمين على تلك المحاولات.