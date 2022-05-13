أخبار مصرية

انطلاق أول مقرأة للجمهور بمسجد السيدة نفيسة (صور)

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فهمى غالى 2022-05-13 19:42 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - انطلقت عصر اليوم الجمعة، مقرأة مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بمدينة القاهرة للجمهور، لأول مرة خدمة لكتاب الله -عز وجل-.

مقرأة للجمهور بمسجد السيدة نفيسة
مقرأة للجمهور بمسجد السيدة نفيسة
مقرأة للجمهور بمسجد السيدة نفيسة
مقرأة للجمهور بمسجد السيدة نفيسة
مقرأة للجمهور بمسجد السيدة نفيسة
مقرأة للجمهور بمسجد السيدة نفيسة

جدير بالذكر أن مقرأة مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- تعقد للأئمة والأعضاء الرسميين ظهر الأربعاء من كل أسبوع، وتعقد للجمهور عصر الجمعة من كل أسبوع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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