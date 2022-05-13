انطلاق أول مقرأة للجمهور بمسجد السيدة نفيسة (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت عصر اليوم الجمعة، مقرأة مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بمدينة القاهرة للجمهور، لأول مرة خدمة لكتاب الله -عز وجل-.



جدة - نرمين السيد - انطلقت عصر اليوم الجمعة، مقرأة مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بمدينة القاهرة للجمهور، لأول مرة خدمة لكتاب الله -عز وجل-. جدير بالذكر أن مقرأة مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- تعقد للأئمة والأعضاء الرسميين ظهر الأربعاء من كل أسبوع، وتعقد للجمهور عصر الجمعة من كل أسبوع.

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