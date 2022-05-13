عاجل.. الخارجية تدين الاعتداءات التى تعرضت لها جنازة شيرين أبوعاقلة

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينى ولحرمة الموتى، فضلا عما تؤدى إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبما يؤثر سلبا على جميع الجهود الرامية لإحلال السلام فى المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتدت على مشيعى الصحفية شيرين أبوعاقلة مما أدى إلى سقوط التابوت الذى يحمل جثمانها إثر كر وفر بين جنود الاحتلال ومشيعين الجثمان، أثناء محاولة خروجهم من المستشفى الفرنسى بالقدس المحتلة وتوجههم إلى كنيسة الروم لبدء مراسم الصلاة عليها.